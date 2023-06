Cérès éditions et Géant Tunis City s’associent pour rendre plus accessible les livres et les rencontres littéraires. Ce nouveau partenariat entre l’éditeur de livres tunisien et le centre commercial permettra à l’équipe de Cérès édition de gérer le rayon des livres de Géant l’hypermarché.

Les lecteurs pourront ainsi trouver dans le rayon livre de Géant Tunis City, toutes les publications tunisiennes, arabes, étrangères classiques ainsi que les meilleures ventes et les nouveautés de Cérès éditions.

A cette occasion une séance de signatures et de présentations aura lieu le vendredi 16 juin 2023 à 17h30 en présence des auteurs de la sélection “Romans de poche tunisiens– التونسية الجيب كتب “publiés aux éditions Pop Libris.

Seront présents les auteurs tunisiens Zied Bouchoucha, Tarek Lamouchi et Jasser Aïd.

