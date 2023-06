Est-ce que cette technologie de Google va mettre fin aux magasins de vêtements ?

L’intelligence artificielle générative ne se limite pas à la production de texte. Alors que Google continue de développer sa nouvelle version de moteur de recherche, il explore également le potentiel des IA génératrices d’images dans le domaine du commerce électronique. Dans un article de blog, la société basée à Mountain View présente “Try On”, une fonctionnalité offerte aux commerçants en ligne qui permet aux utilisateurs d’essayer des vêtements sans quitter leur domicile.

En effet, le commerce électronique a provoqué une révolution dans notre façon de consommer. Néanmoins, il présente certaines limites. Par exemple, lorsqu’il s’agit d’acheter un vêtement, les achats en ligne ne peuvent pas remplacer l’expérience d’un magasin physique dédié à la mode. En effet, même si les descriptions des produits en ligne sont détaillées, il est difficile de savoir précisément à quoi on ressemblera dans un vêtement sans l’avoir essayé.

Google souhaite toutefois changer cette situation en proposant une intelligence artificielle générative qui améliorera notre perception avant d’acheter des vêtements en ligne. Grâce à “Try On” (Essayez-le), il est possible de visualiser l’apparence d’un article vestimentaire sur une gamme variée de modèles, représentant de vraies personnes. Cette expérience offerte par l’entreprise permet spécifiquement de voir l’article porté par des individus de différentes tailles (du XXS au 4XL), de divers teints de peau, de morphologies, de coupes de cheveux et même d’origines.

Actuellement, cette technologie est disponible aux États-Unis et permet aux clients de certaines marques de bénéficier d’une fonctionnalité de test virtuel pour certains articles. Les utilisateurs peuvent cliquer sur un bouton “Try On” (Essayer) et sélectionner le modèle qui correspond le mieux à leur profil. Cependant, Google a l’intention de faire de cette nouvelle expérience la norme. En effet, la société affirme que “Try On” peut être déployé chez d’autres marques de vêtements également.

En plus de la fonctionnalité d’essayage, Google présente une nouvelle fonctionnalité qui suggérera des articles similaires aux utilisateurs. Selon la société, “Nos nouveaux raffinements guidés peuvent aider les acheteurs américains à affiner leur recherche jusqu’à trouver la pièce parfaite. Grâce à l’apprentissage automatique et aux nouveaux algorithmes de correspondance visuelle, vous pouvez affiner vos choix en utilisant des critères tels que la couleur, le style et le motif. Contrairement aux achats en magasin, vous n’êtes pas limité à un seul détaillant.”