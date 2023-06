La Startup Tunisienne Save Your Wardrobe annonce fièrement avoir remporté le prestigieux LVMH Innovation Award organisé en marge du salon VivaTech 2023 à Paris. Save Your Wardrobe a été fondée en 2020 par Hasna Kourda avec Mehdi Doghri .

Elle se présente comme une application permettant la numérisation des articles de garde-robe. L’utilisateur obtient ainsi une garde-robe numérique qui lui permet d’organiser et planifier des tenues pour une semaine entière.

La démarche de la startup a un aspect écologique puisqu’elle encourage les férus de la mode et du shopping à réutiliser leurs vêtements au lieu d’acheter d’autres neufs, qui partent après un temps court, dans les décharges et polluent encore plus la planète. Elle œuvre pour limiter ainsi le phénomène de fast shopping et propose aussi des options pour réparer et réutiliser des vêtements qui nécessitent des retouches.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le PDG du groupe LVMH, Bernard Arnault, remet le prestigieux prix de l’innovation LVMH 2023 à la tunisienne Hasna Kourda co-fondatrice de la startup SAVE YOUR WARDROBE, nous vous proposons de la découvrir:

“Collaborer avec les Maisons (ndlr: LVMH) nous donnera l’envergure nécessaire pour avoir un impact mondial sur les gens et sur la planète. Nous sommes impatients de saisir les opportunités qui se présentent à nous alors que nous stimulons l’innovation et continuons de pousser pour concrétiser la circularité avec notre solution de soins pour vêtements, alimentée par la technologie“. souligne Hasna Kourda lors de la réception de ce prix.

Save Your Wardrobe a été choisie parmi dix startups tunisiennes qui se sont distinguées dernièrement par leur produit ou service afin d’intégrer le Pavillon Tunisien des Solutions Innovantes au salon VivaTechnology Paris, VivaTech 2023 organisé à Paris Expo Porte de Versailles du 14 au 17 juin.

