Fête de la musique 2023 : Plusieurs concerts gratuits à Tunis (sélection)

La Fête de la musique est célébrée chaque 21 juin. C’est une date symbolique qui coïncide avec le jour du solstice d’été, la nuit la plus courte de l’année dans l’hémisphère nord ou encore le premier jour de l’été.

Plusieurs concerts gratuits à Tunis sont prévus pour célébrer la fête de la musique 2023. Nous partageons avec vous quelques spectacles qui seront organisés dans des espaces en plein air et gratuits pour le grand plaisir des estivaliers.

L’Institut Français de Tunisie propose un voyage musical dans la Cour de son établissement à Tunis depuis l’Afrique du Nord vers l’Afrique de l’Ouest avec comme vecteur commun ; la revisite des musiques du patrimoine. La soirée sera ouverte par le groupe tunisien DENDRI-Stambeli Movement avec leur premier album BORI puis poursuivie avec deux DJ Sets PRAKTIKA (France) et CHABELA (Cote d’Ivoire) du Label Blanc Manioc qui s’exporte pour la première fois en Tunisie.

Le Parc du Belvédère à Tunis abrite mardi 20 juin 2022, deux spectacles sous le signe “danse et transcendance” le premier est Nafass نفس à Kobbet Lahoua du Belvédère, les chants sacrés du monde avec Alia Sellami et son ensemble invitent à un voyage sonore en traversant les chants sacrés du monde. Le deuxièmes est El Mahfel. المحفل au cours duquel le sol du Belvédère vibrera sous les pas des danseurs et danseuses entraînés par la musique traditionnelle djerbienne du groupe Al Jazira de Djerba.

Au Grand parking de Carrefour La Marsa devant Fnac Tunis et Darty Radhi Chawaly invite Ghassen Gherissi faracha pour un live exceptionnel. Radhi Chawaly dont l’album hide and seek est en vente exclusive à la Fnac réserve une séance de dédicace juste après le concert. Ce concert est ouvert à tous et inclusif, y compris pour les enfants et personnes à mobilité réduite.

Les Jardin du Goethe-Institut Tunis sont le lieu où sera présenté une série de concerts de sortie de résidence du groupe OCTUN organisée à Tunis, les 20, 21 et 22 juin, par le Goethe-Institut, en partenariat avec JAZZINTUN. Le 2ème concert de la résidence prévu pour le 21 juin propose d’inviter deux musiciens confirmés de la scène jazz allemande et de les inclure dans un projet musical tunisien, composé par le duo Chiheb Bazzaoui / Omar El Ouaer.

Rappelons que l’entrée est libre et gratuite à ces différents concerts spécial fête de la musique 2023.

I.D.