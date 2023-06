La Fondation Kamel Lazaar présente l’exposition internationale Life on the CAPS de Meriem Bennani

La Fondation Kamel Lazaar présente l’exposition internationale “Life on the CAPS” de l’artiste Meriem Bennani, une trilogie de films réunis ensembles pour la première fois et projetés en Tunisie et en Afrique du 22 juin au 17 Août 2023 à la station d’art B7L9.

Avec un humour à la fois tendre et saillant, Meriem Bennani nous invite à repositionner le monde et tente d’attirer notre regard à des questions sensibles touchant à l’humanité qui fait face à des politiques identitaires de plus en plus clivantes. Entre 2018 et 2022, elle explore son univers à travers une technique mixte d’animation et de vidéos, où chaque plan et mouvement de caméra révèlent des émotions à la fois profondément enfuies mais aussi présentes, lit-on dans le communiqué de la présentation de l’exposition.

L’artiste marocaine profondément imprégnée des histoires et des références de son pays d’origine, le Maroc, ainsi que de l’Afrique du Nord, utilise un jeu de rôle pour donner vie à ses idées et amplifier la réalité, en s’inspirant de sa famille et de figures réelles trouvées sur les plateformes en ligne.

Son travail engagé dénonce les contrôles frontaliers et les restrictions imposées aux pays de l’hémisphère sud, tout en remettant en question les notions d'”État-nation” et d’unité culturelle, soulevant ainsi des problématiques sociopolitiques importantes.

Les clips sur les médias sociaux, les vidéos musicales, les performances et les manifestations mettent en valeur une variété de sons propres à l’île CAPS, interprétés par des musiciens et des rappeurs réels. En créant cet univers fictif et en utilisant des moyens contemporains de narration, Bennani nous offre la possibilité de voir certains aspects de notre propre monde sous un nouveau jour, Extrait en vidéo :

Le nouveau livre de Meriem Bennani, qui porte le même titre que l’exposition, sera lancé à l’occasion de l’exposition, le jour du vernissage jeudi 22 juin 2023 en présence des deux éditeurs, Negar Azimi et Tiffany Malakooti, et de la commissaire Myriam Ben Salah. Il s’agit de sa publication la plus complète à ce jour, éditée par BIDOUN et publiée par la Renaissance Society.

une soirée cocktail se tiendra également sur le toit de B7L9, suivie d’un concert mettant en vedette la musique populaire tunisienne Boumziwed, interprétée par l’artiste Hatem Lejmi.

Tekiano avec Communiqué