Hommage au réalisateur espagnol Carlos Saura à la Cinémathèque Tunisienne

Un hommage sera rendu au réalisateur espagnol Carlos Saura à la Cinémathèque Tunisienne du 20 au 24 juin 2023 à Cité de la Culture de Tunis. Intitulé SAURA, IN MEMORIAM, cet hommage à Carlos Saura, cinéaste de la danse et de la mémoire (1932-2023) est organisé en partenariat avec l’Instituto Cervantes Túnez et l’Embajada de España en Túnez.

Carlos Saura est l’un des cinéastes fondamentaux de l’histoire du cinéma espagnol. Sa longue filmographie comprend plusieurs films d’une grande importance pour leur grande qualité esthétique et leur impact sur la société espagnole.

Saura était également un créateur polyvalent, qui s’est essayé à différentes innovations narratives et formelles, et qui a cherché à intégrer dans ses films des contributions d’autres arts tels que la littérature, le théâtre et la peinture.

Une conférence sera organisée avec Gabriel Doménech González visant à présenter les grands moments de la carrière cinématographique de Carlos Saura, en explorant ses obsessions thématiques et esthétiques les plus importantes.

Une attention particulière sera accordée à la manière dont son cinéma a dialogué avec la musique et les arts du spectacle, en particulier le théâtre et la danse, ce qui lui a permis de réaliser des films sur le flamenco, mais aussi sur le tango, le fado et l’opéra classique.

Une série de films du réalisateurs espagnol Carlos Saura seront projetés à la cité de la Cuture, dont nous vous partageons le programme :

Mardi 20 juin 2023 : 18h30 : LA CAZA , dir. Carlos Saura, 1966, Espagne, 91′, Vostfr

Mercredi 21 juin 2023: 18h30 : CRÍA CUERVOS, dir. Carlos Saura, 1976, Espagne, 110′, Vostang

Jeudi 22 juin 2023: 18h30 : ELISA, VIDA MíA, dir. Carlos Saura, 1977, Espagne, 125′, Vostang

Vendredi 23 juin 2023: 11h00 : Conférence avec Gabriel Doménech González (Salle Sophie El Goulli)

16h30 : BODAS DE SANGRE, dir. Carlos Saura, 1981, Espagne, 62′, Vostfr

18h30 : IBERIA, dir. Carlos Saura, 2005, Espagne, 99′, Vostfr

Samedi 24 juin 2023: 16h30 : ¡AY CARMELA!, dir. Carlos Saura, 1990, Espagne, 102′, Vostang

18h30 : GOYA EN BURDEOS, dir. Carlos Saura, 1999, Espagne, 107′, Vostfr

