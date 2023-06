Paris : La Tunisie est présente au salon international de l’aéronautique et de l’espace

Le Groupement des Industries Tunisiennes Aéronautiques et Spatiales (GITAS) sera présent à la 54e édition du salon international de l’aéronautique et de l’espace qui se déroule à Paris du 19 au 25 juin. Cet événement est considéré comme le plus grand rassemblement aéronautique au monde, réunissant plus de 2500 entreprises et représentations.

En effet, le GITAS a annoncé vendredi 16 juin 2023 qu’un pavillon de 100m² sera aménagé dans le hall principal du salon, accueillant une vingtaine d’entreprises tunisiennes membres du GITAS.

La participation du GITAS vise à promouvoir l’industrie aéronautique tunisienne lors de cet événement en collaboration avec l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA).

Plusieurs rencontres sont prévues lors de ce salon, notamment une conférence qui aura lieu le 20 juin au pavillon tunisien, animée par Haure-Mirande, Président du Groupement, et Jalel Tebib, Directeur Général de la FIPA. En Tunisie, l’industrie aéronautique compte plus de 80 entreprises et génère plus de 17 000 emplois directs. Elle contribue à hauteur de 3,5% au PIB tunisien.

D’ailleurs, l’objectif est de réaliser un doublement des investissements dans le secteur de l’industrie aéronautique d’ici 2030.