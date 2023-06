La Faculté de médecine de Sfax inaugure le plus grand centre de simulation et de recherche en Tunisie

La Faculté de médecine de Sfax inaugure le plus grand centre de simulation et de recherche médicale en Tunisie. Le centre de simulation et de recherches médicales à la faculté de médecine de Sfax a été inauguré mardi 20 juin 2023 en présence notamment de l’ambassadeur des Etats Unis d’Amérique en Tunisie Joey Hood et les doyens des facultés de médecine de Sfax, Sousse, et Monastir ainsi que des représentants du ministère de l’enseignement supérieur.

La directrice du projet, Yosra Karoui, a indiqué dans une déclaration aux médias que ce projet est réalisé grâce à un soutien du ministère américain des affaires étrangères et l’organisation mondiale de la santé, moyennant un financement global estimé à 5 millions de dollars américain, sous forme de don du ministère américain des affaires étrangères et 1 million dinars tunisien mobilisé par le ministère de l’enseignement supérieur pour l’aménagement de l’espace.

C’est un important événement dans le secteur de la santé et le plus grand centre de simulation en Tunisie qui est une nouvelle méthode pédagogique permettant aux étudiants, des différentes spécialités, d’apprendre selon des modèles médicaux développés comme outils d’apprentissage tout en évaluant l’apprentissage accompli, a-t-elle noté.

Ce centre permettra également la région de Sfax, qui ne compte pas assez de centre de formation, d’attirer un plus grand nombre d’étudiants et de leur offrir des opportunités d’apprentissage tout en préservant la qualité des compétences acquises, a encore soutenu Karoui.

Ce projet compte des équipements développés fournis par les USA au profit des médecins spécialistes des deux secteurs, public et privé, contribuera à la formation des futures générations parmi les étudiants et techniciens, a encore souligné Karoui. L’ambassadeur des USA en Tunisie a pour sa part affirmé l’importance de ce projet, qui est le fruit, a-t-il dit de la coopération bilatérale dans le secteur de la recherche scientifique.

