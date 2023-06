Météo en Tunisie : Hausse de températures et coups de sirocco

La Météo en Tunisie est caractérisée par une hausse des températures et coups de sirocco. Le ciel sera dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales seront comprises entre 38 et 44 degrés avec coups de sirocco. Elles oscilleront entre 30 et 36 degrés sur les côtes Est. Le vent soufflera faible à modéré avec une vitesse qui pourra atteindre 40 Km/h près des côtes et la mer sera généralement agitée.