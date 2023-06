Des prix de Tunisie Télécom et un hébergement chez Cloud Temple décernés aux lauréats des “TDS Awards”

Tunisie Télécom a offert des prix aux lauréats des “TDS Awards” dans la catégorie “Startup”, organisés en marge de l’événement Tunisia Digital Summit 2023 qui a pour thématique cette année ‘le numérique et l’innovation au service de l’économie verte’. Les gagnants vont aussi bénéficier d’un hébergement gratuit chez Cloud Temple.

La catégorie “Startup” de TDS dédiée aux startups est gérée par le Ministère des technologies de la Communication a récompensé 3 startups Tunisiennes lauréates par un cash prize de 10 000 dinars offert par Tunisie Télécom. Le 1er lauréat a reçu un cash prize de 5000, Le 2éme un cash prize de 3000 et le 3ème lauréat, un cash prize de 2000.

Les ministres Leila Chikhaoui, ministre de l’Environnement, et Nizar Ben Neji, ministre des Technologies de la communication ont remis ces récompenses aux startups gagnantes lors d’une cérémonie qui s’est déroulée mercredi 21 juin 2023.

Les lauréats du Grand Prix “TDS Awards” 2023 sont :

– La première place revient à “Smart for Green” une startup spécialisée dans l’agritech. Elle propose une solution Forest Fire Protection basée sur l’intelligence Artificielle et IoT qui protège les forets et les fermes contre les incendies.

– La deuxième place revient à “Val Bio Déchets Composite” (VBDC), une startup spécialisée dans le collecte et la valorisation des déchets de polymère.

– La troisième place est attribuée à “Blue Jet Engineering”, une startup spécialisée dans la création de machines avancées et le développement de nouvelles solutions innovantes basées sur les dernières technologies.

Les lauréats du grand prix TDS Awards et plusieurs autres startups tunisiennes participent à Tunisia Digital Summit 2023 à l’hôtel Laico de Tunis les 21 et 22 juin courant et présentent leurs offres et services dans l’espace d’exposition qui leur est réservé. Pour plus d’informations, consultez le site de Tunisia Digital Summit.

I.D.