Exposition “Du crayon au Clic. Les antiquités d’Afrique du Nord de Luigi Balugani, aujourd’hui” à Carthage

L’exposition “Du crayon au Clic. Les antiquités d’Afrique du Nord de Luigi Balugani, aujourd’hui” est proposé du 27 juin au 30 septembre 2023 à la Bibliothèque Sabatino Moscati au Musée National de Carthage, informe l’IICTunisi , l’Institut Culturel Italien de Tunisie.

L’exposition “Du rayon au clic. Les antiquités d’Afrique du Nord de Luigi Balugani, aujourd’hui”, constitue une comparaison graphique dans laquelle l’archéologie traverse le temps et la mémoire.

Elle se base sur un travail effectué dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle au cours duquel l’architecte bolonais Luigi Balugani accompagna James Bruce lors d’une expédition légendaire au cours de laquelle il avait été chargé de représenter en images les anciennes ruines romaines des régions faisant partie de l’Afrique Proconsulaire en Tunisie et Algérie.

À l’aide d’une chambre obscure, l’architecte Balugani réalise d’extraordinaires dessins que l’on peut considérer comme les ancêtres de la photographie.

250 ans plus tard, le photographe bolonais Luigi Vigliotti est retourné sur les traces de l’expédition et, à partir des dessins anciens, a photographié les mêmes monuments et, grâce à un traitement graphique, les a fait remonter dans le temps comme si Balugani avait eu l’occasion d’utiliser un appareil photo : C’est ainsi qu’est né le projet “Du crayon au Clic”.

L’Institut Culturel Italien de Tunisie indique que l’accès est libre à l’exposition “Du crayon au Clic. Les antiquités d’Afrique du Nord de Luigi Balugani, aujourd’hui” dont le vernissage est prévu pour mardi 27 Juin 2023 à 17h à Carthage.

Tekiano