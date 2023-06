La 57ème édition du Festival international de Hammamet se déroule cette année du 08 juillet au 12 août 2023. Le comité organisationnel du festival promet des échappées belles en musique, théâtre, danse et une nouveauté cette année les arts du cirque, pour souligner que c’est un joli patchwork artistique où se mêlent différentes disciplines de l’art en totale résonance avec la ligne éditoriale spécifique du FIH : dialogue entre différentes cultures, générations artistiques et arts scéniques.

Le FIH propose un programme varié, conçu pour mettre certaines œuvres musicales en perspective et nous faire voyager du répertoire classique jusqu’aux pages plus modernes de cet art.

Le théâtre continue aussi de marquer la programmation du festival qui, pour l’ouverture, coproduit une œuvre tuniso-italienne revisitant la mythologie grecque pour en proposer une mouture moderne, dans l’ère du temps.

Sans oublier « Caligula , la pièce de théâtre d’Albert Camus jouée pour la première fois par la Troupe de la ville de Tunis et qui revient cette fois-ci avec une nouvelle adaptation de Fadhel Jaziri portant le titre de « Kaligula 2».

Mounir Argui, Nawal Skandrani, Emel Methlouthi, Saber Rebai, Mohamed Jebali, Imed Jomaa, … Nos artistes, les meilleurs, seront présents sur cette prestigieuse scène du FIH qui leur réserve une place de choix dans une programmation qui fait la part belle à la danse- théâtre, aux arts du cirque, mais aussi à la musique rap, rock, jazz, reggae… pour cibler toutes les générations et satisfaire tous les goûts. Le FIH ne délaisse pas non plus sa vocation internationale pour convier sur sa scène des stars internationales de renom.

Programme Festival international de Hammamet 2023 , FIH 2023:

08 juillet 2023 : Soirée d’Ouverture : PROMETHEUS | The blue kangaroo – SIMONE MANNINO (Italie / Tunisie)

09 juillet 2023 : Eya Daghnouj – AL NAGHAR (Tunisie)

10 juillet 2023 : Mohamed Jebali – ECH ESSER (Tunisie)

11 juillet 2023 : Zaho (Algérie / Canada)

13 juillet 2023 : Nawel Skandrani – Black & White Circus (Tunisie)

14 juillet 2023 : JenJoon (Tunisie) / Kaso (Tunisie)

15 juillet 2023 : Massar Egbari (Égypte)

16 juillet 2023 : Ana Crisman – Arpa Jonda (Espagne)

18 juillet 2023 : Mounir Argui – Blackout (Tunisie)

19 juillet 2023 : Mehdi Trabelsi & Abir Derbel – Le Serment des Chemins (Tunisie) / Wajdi Cherif Quintet (Tunisie)

20 juillet 2023 : Ibeyi (France / Cuba)

21 juillet 2023 : Kenny Garrett and Sounds From The Ancestors (États – Unis)

22 juillet 2023 : Aziz Maraka (Jordanie)

23 juillet 2023 : Marwan Khoury (Liban)

24 juillet 2023 : Slim Abida – Asymétrie (Tunisie) / Amine M’raihi feat Lynn Adib- NoMad Spirits (Tunisie)

25 juillet 2023 : Adel Bondka – Vive l’artiste (Tunisie)

27 juillet 2023 : Hatem Derbal – Chawq (Tunisie)

28 juillet 2023 : Olivier Laurent – Brel (Belgique)

29 juillet 2023 : Noura Mint Seymali (Mauritanie) / Nidhal Yahyaoui – HATTAYA (Tunisie)

30 juillet 2023 : Saber Rebai (Tunisie)

1er août 2023 : Imed Jemâa – SALAM (Tunisie)

2 août 2023 : Imed Alibi & Khalil EPI – FRIGYA (Tunisie) / Acid Arab feat Sofiane Saidi (France / Algérie)

3 août 2023 : Fatoumata Diawara (Mali)

4 août 2023 : Dali Chebil & Mohamed Ben Salha – DENYA (Tunisie)

5 août 2023 : Samer Mohamed Ismail – Casting (Syrie)

6 août 2023 : Walaa Jundi – Sous la direction de Mohamed Lassoued (Liban)

8 août 2023 : Fadhel Jaziri – Kaligula 2 (Tunisie)

9 août 2023 : Emel Mathlouthi (Tunisie)

10 août 2023 : Muslim (Égypte)

11 août 2023 : QUEEN OMEGA & The Royal Souls (Trinité)

12 août 2023 : Soirée de clôture : Voix de femmes – Sous la direction de Youssef Belhani (Tunisie)

Les billets du FIH 2023 sont en vente sur le lieu du festival à Hammamet et en ligne sur le site festivaldehammamet.com

Tekiano avec Festival international de Hammamet 2023