Le film Indiana Jones et le cadran de la destinée dans les salles de cinéma à partir du 28 juin

Le film Indiana Jones et le cadran de la destinée sera projeté dans les salles de cinéma de Tunisie à partir du 28 juin. Ce nouveau volet de la saga Indiana Jones, qui succède au 4ème volet sorti en 2008, est réalisé par James Mangold. Il a fait partie de la sélection officielle hors compétition du Festival de Cannes 2023.

Le long-métrage de fiction, 5ème volet de la saga Indiana Jones d’une durée de 2h34, marque le retour de l’acteur Harisson Ford dans la peau du professeur d’archéologie aventurier Indiana Jones en plus des acteurs Phoebe Waller-Bridge et Mads Mikkelsen.

Synopsis du Film Indiana Jones et le cadran de la destinée: 1969, Après avoir passé plus de dix ans à enseigner au Hunter College de New York, l’estimé docteur Jones, professeur d’archéologie, est sur le point de prendre sa retraite.

Tout bascule après la visite surprise de sa filleule Helena Shaw, qui est à la recherche d’un artefact rare que son père a confié à Indy des années auparavant : le fameux cadran d’Archimède, une relique qui aurait le pouvoir de localiser les fissures temporelles.

En arnaqueuse accomplie, Helena vole l’objet et quitte précipitamment le pays afin de le vendre au plus offrant. Indy n’a d’autre choix que de se lancer à sa poursuite. Il ressort son fedora et son blouson de cuir pour une dernière virée…

Trailer du film Indiana Jones 2023 :

Vous pouvez regarder le film Indiana Jones à partir du mercredi 28 juin 2023 au Cinémadart Carthage, Pathé Tunis, Azur City, Sousse, Cinéma Le Colisée et dans plusieurs autres salles de Cinéma de Tunisie.

