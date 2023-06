Match EST vs CA : où regarder le derby tunisien du 27 juin?

Le Match EST vs CA se joue mardi 27 juin 2023 pour le compte de la 13ème journée play-off de la Ligue 1 Tunisienne. Le derby tunisien opposant l’Espérance Sportive de Tunis au Club Africain est prévu pour 16h30 au stade de Radès.

L’Etoile sportive du Sahel n’est plus qu’à un seul point du 11e sacre de champion de son histoire, après avoir battu le Club africain (2-0) en match comptant pour la 12 journée play-off de la Ligue 1 du football professionnel. Les sang et or se sont emparés de la place de dauphin synonyme de qualification pour la prochain édition de la Ligue des champions d’Afrique.

Vous pouvez regarder match EST vs CA en direct live sur les chaines qatari Al Kass 1 et 2.

