YouTube prévoit d’utiliser l’IA pour réaliser le doublage de vidéos dans plusieurs langues

Au cours de la VidCon 2023, YouTube a dévoilé son projet d’intégrer une technologie d’intelligence artificielle (IA) développée par Aloud, une initiative de l’incubateur Area 120 de Google. Cette technologie permettra aux créateurs de doubler leurs vidéos dans différentes langues, ce qui élargira considérablement leur audience une fois mise en place.

Auparavant, les créateurs devaient faire équipe avec des prestataires externes pour produire des pistes audios doublées, ce qui était un processus long et coûteux. Cependant, grâce à Aloud, les créateurs pourront désormais doubler leurs vidéos sans frais supplémentaires. Il n’est cependant pas encore clair si Google envisage de monétiser ce service à l’avenir. Par ailleurs, YouTube permet déjà aux utilisateurs d’utiliser des sous-titres automatiques si les créateurs n’ont pas fourni de sous-titres, mais jusqu’à présent, le doublage vocal n’était pas proposé.

Selon le site web d’Aloud, l’outil transcrit votre vidéo et vous donne une transcription que vous pouvez réviser et éditer. La bonne nouvelle, c’est que l’IA se charge non seulement de traduire le script, mais également de produire le doublage. Selon Amjad Hanif, de YouTube, la plateforme teste déjà cet outil avec des centaines de créateurs de contenu.

Selon Jessica Gibby, porte-parole d’Aloud, l’outil prend actuellement en charge quelques langues et d’autres seront ajoutées à l’avenir. Pour le moment, Aloud est disponible en anglais, en espagnol et en portugais. Grâce à cette fonctionnalité, de plus en plus de créateurs pourront ajouter des doublages multilingues à leurs vidéos, ce qui leur permettra d’atteindre un tout nouveau public. Bien que Aloud ne soit pas encore accessible à tous les utilisateurs, il existe une liste d’attente à laquelle les utilisateurs peuvent s’inscrire pour y accéder ultérieurement.