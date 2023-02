YouTube vous chargera pour regarder les vidéos en meilleure qualité

Récemment, des membres de Reddit – un site web communautaire américain de discussion et d’actualités sociales – ont montré une nouvelle option dans les paramètres de YouTube, qui semble indiquer que les abonnés Premium seront en mesure de bénéficier des meilleurs réglages.

Suite à la polémique stimulée par l’apparition de cette nouvelle option, la plateforme assure ses abonnés que rien ne changerait pour les utilisateurs non abonnés à la formule à Premium. « 1080p Premium est une version avec un meilleur bitrate à 1080 p qui fournit plus d’informations par pixel, ce qui se traduit par une expérience de visionnage de meilleure qualité », a expliqué Paul Pennington, porte-parole de la firme, à The Verge.

Pour le moment, vous n’avez pas à craindre que YouTube baisse la qualité des vidéos pour les utilisateurs non payants. Ainsi, cette nouvelle option ne concerne que le bitrate des vidéos, et non leur définition. « Il n’y a aucun changement dans les offres de qualité existantes pour la résolution 1080p (HD) sur YouTube », souligne-t-il.

En effet, YouTube Premium offre beaucoup d’avantages pour ses abonnés telles que lasuppression de la publicité, la lecture des vidéos en arrière-plan, le téléchargement ou égalementl’accès à YouTube Music.

Tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle aujourd’hui c’est que YouTube est en train de tester la possibilité de proposer ses vidéos en meilleure qualité, avec un niveau de compression plus avantageux, seulement pour les abonnés à sa formule Premium.