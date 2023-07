L’Université de Sfax prépare sa 25ème foire universitaire “Univexpo” prévue les 20 et 21 juillet 2023 sur le thème ‘L’Université de Sfax, votre chemin vers l’excellence’, avec une affluence attendue de 30 mille visiteurs de divers secteurs universitaires et industriels.

Au cours de cette session, seront présentés les produits scientifiques, les résultats de la recherche universitaire dans le secteur industriel, outre l’aménagement d’un espace dédié à l’orientation universitaire en vue d’accompagner les nouveaux bacheliers dans le choix des formations et spécialités qui s’offrent à eux, a indiqué à la TAP, le directeur de la foire et directeur du Centre de Carrières et de Certification des Compétences “4C “- Sfax, Mohamed Belhaj.

Au programme également un espace consacré aux établissements universitaires, dans le cadre duquel, 21 institutions publiques et 8 privées présenteront leurs offres de formation dans les disciplines des sciences exactes, de l’ingénierie, l’économie, la gestion, le droit, les lettres, les sciences humaines, les arts, les sciences médicales et paramédicales.

Le comité d’organisation de l’exposition a prévu l’attribution de prix et récompenses financières pour le porteur de meilleure idée de projet de fin d’études, a fait savoir la même source.

Tekiano avec TAP