Grand Prix du livre audio 2023: Dix-neuf de Sami Mokkadem édité chez Livox, primé!

Le Grand Prix du livre audio de l’association La Plume de Paon a dévoilé son palmarès de l’année 2023 dans trois catégories : le prix du public, le prix du livre audio francophone et le prix des lycéens.

Un roman tunisien figure parmi les lauréats du Grand Prix du livre audio 2023. Il s’agit du roman Dix-neuf de Sami Mokkadem, lu par Zeineb Henchiri et édité chez Livox. Il a été primé dans la catégorie le Prix du Public du livre audio francophone, section contemporain. Dix Neuf est édité version papier chez Pop Libris Editions.

LIVOX est une maison d’édition tunisienne de livres audio. Fondée en Tunisie par Zakia Bouassida et Kais Haddad, son objectif est de faciliter l’accès au livre et d’encourager un large public à découvrir la littérature via l’écoute et mettre en valeur les productions tunisiennes afin de faire écouter leurs voix partout dans le monde.

Nous vous invitons à découvrir des extraits du livre Dix-neuf de Sami Mokkadem, un thriller scientifique basé sur des faits historiques, dans sa version audio ici :

L’association strasbourgeoise La Plume de Paon, dédiée à la promotion du livre audio, a dévoilé les lauréats de son quatorzième Grand Prix, lundi 26 juin 2023, lors d’une soirée tenue au Centre national du livre (CNL) à Paris. Neuf lauréats ont été récompensés au cours de cette édition.

Le catalogue de Livox compte pour le moment quatre livres audio : Al Amir Al Saghroun d’Antoine de Saint-Exupéry, traduit au tunisien par Dhia Bousselmi et la trilogie de Carthage de Sami Mokaddem composée des romans Dix-neuf, Le Sang des Anges et Le Secret des Barcides et réalisée avec le soutien de l’Institut français dans le cadre du projet Livres des deux rives.

Il est possible de consulter ces romans ici : https://livox.co/nos-audiobook/

