Ons Jabeur sur Netflix à nouveau dans la saison 2 de la série documentaire Break Point

Ons Jabeur est de retour dans la saison 2 de la série documentaire Break Point diffusée sur la plateforme de streaming Netflix. La deuxième partie de la saison continue de suivre le parcours de Ons Jabeur, une course vers la golire marquée par deux finales consécutives de Wimbledon et de l’US Open en 2022.

La saison historique de Jabeur en 2022 a commencé à prendre de l’ampleur lorsqu’elle est devenue la première joueuse du Moyen-Orient ou d’Afrique du Nord à remporter un tournoi WTA 1000 à l’Open de Madrid en mai dernier. Dans le monde du tennis, il était facile de voir à quel point cette réalisation était importante pour Jabeur l’athlète, lit-on sur le site wtatennis.

Mais à travers son mari, Karim, ‘Break Point’ expose à quel point cette victoire était bouleversante pour Jabeur. Dans cette perspective, sa capacité à maintenir sa concentration et sa détermination lors de Wimbledon et de l’US Open est encore plus impressionnante rétrospectivement.”

Le documentaire revient sur la recontre Serena Williams et Ons Jabeur. La championne des 23 tournois du Grand Chelem a sollicité Ons Jabeur de manière inattendue pour faire équipe avec elle en double à Eastbourne l’été dernier.

Avec les caméras qui les filmaient en coulisses pendant que les deux joueuses de Tennis s’étiraient, Ons Jabeur a lancé une invitation à Serena et à sa soeur Venus Williams pour visiter la Tunisie.

Le documentaire sur Ons Jabeur est à découvrir dans l’épisode “Saints et Pêcheurs” de la saison 2 de Break Point sur Netflix.

