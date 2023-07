Ooredoo Tunisie, Sponsor Officiel du Festival International de Carthage promet aux festivaliers une édition exceptionnelle. Le soutien inconditionnel à la Culture étant l’un des principaux piliers des orientations stratégiques d’Ooredoo et plus précisément de son programme de responsabilité sociétale “Tounes T3ich”, Ooredoo Tunisie annonce le renouvellement de son partenariat avec le Festival International de Carthage.

La signature du protocole de partenariat a eu lieu lundi 3 Juillet 2023 en présence de M. Mansoor Rashid Al-Khater, Directeur Général de Ooredoo et Mme Hend Mokrani, Directrice Générale de l’établissement national de promotion des festivals et des événements culturels et artistiques.

Au cours de cette cérémonie, M. Mansoor Rashid Al-Khater, Directeur Général de Ooredoo Tunisie a déclaré : “Nous sommes très fiers de poursuivre cette belle aventure en étant le sponsor officiel de l’une des plus grandes manifestations culturelles à l’échelle arabe et internationale. Ooredoo continuera à tout mettre en œuvre pour apporter son plus grand soutien au secteur culturel, aux artistes et à toutes les équipes qui travaillent d’arrachepied pour faire perdurer cet emblématique festival.”

De son côté, Mme Hend Mokrani, Directrice Générale de l’établissement national de promotion des festivals et des événements culturels et artistiques a souligné que “la réussite du Festival n’est autre que la résultante de la bonne coordination et le travail d’exception accompli par la direction du festival et ses partenaires, principalement notre sponsor officiel Ooredoo qui ne cesse d’apporter son soutien inconditionnel pour appuyer le secteur culturel. Grâce à l’appui de nos partenaires nous avons pu travailler sur une programmation exceptionnelle qui ravira certainement les festivaliers et sera à la hauteur de toutes leurs attentes”.

A travers cet incontournable rendez-vous estival et comme à l’accoutumée, Ooredoo s’apprête à accompagner les tunisiens et les tunisiennes pour une saison estivale haute en festivités avec des spectacles et des surprises qui feront leur plus grande joie.

Avec une programmation d’exception comprenant entre autre Le chanteur britannique Rag’n’Bone Man, le chanteur syrien Nassif Zeytoun, sans oublier Ragheb Alama, Yousra Mahnouch, Mortadha, Nordoo, Ahmed Hamaki, le Trio Joubran ou encore Saber Rebai et bien évidemment les festivaliers qui seront présents par centaines, cette édition s’annonce spectaculaire.

Ooredoo Tunisie mettra tout en œuvre pour que chaque soirée soit mémorable, notamment avec des surprises qu’elle réserve aux festivaliers avant, pendant et après les spectacles.

Dans le cadre de sa campagne médiatique estivale pour l’été 2023 qui a été lancée aujourd’hui même, l’opérateur promet à ses abonnés et à tous les tunisiens un été exceptionnel qui sera riche en manifestations de tous genres dans toutes les régions de la Tunisie et ce dans l’objectif de faire entrer de la joie dans les foyers et les cœurs de tous les tunisiennes et de toutes les tunisiennes en embellissant leur été.

