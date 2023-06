Festival Carthage 2023 : Plusieurs grands artistes annoncés! Réservez vos billets en ligne

Festival Carthage 2023 est prévu cette année du 14 juillet au 19 août à l’amphithéâtre de Carthage. Le FIC 2023 est présidé pour la deuxième année consécutive par l’artiste et chef d’orchestre tunisien Kamel Ferjani.

A quelques semaines du début effectif du festival de Carthage 2023 et avant la tenue de la conférence de presse pour dévoiler son programme officiel, la page Facebook d’un des plus grands festivals de Tunisie révèle déjà le spectacle d’ouverture et plusieurs têtes d’affiche.

La soirée d’ouverture du festival Carthage 2023 sera assurée par Fadhel Jaziri qui propose l’événement ‘Mahfel’. Ce nouveau spectacle Mahfel se veut une méga fête, un opéra singulier, avec une réécriture et une réédition de la gestuelle amoureuse qui coule dans les veines des poètes populaires, il nous invite à redécouvrir l’amour des nuits de noce, lit-on sur le site de festival Carthage. Fadhel Jaziri revient avec cette nouvelle création sur la scène de Carthage après les inoubliables Hadhra et Nouba.

Des artistes internationaux marqueront leur présence à Carthage. L’égyptien Ahmed Saad se produire le 22 juillet sur la scène de Carthage. Acteur, auteur compositeur et interprète égyptien, il se distingue par un répertoire aux chansons rythmées et aux paroles qui allient simplicité et profondeur.

Ahmed Saad a tourné plus d’une vingtaine de clips vidéo, a interprété de nombreuses chansons pour des des feuilletons célèbres ce qui a contribué à son rayonnement sur la Toile. Ses chansons les plus importantes, Wassaa Wassaa, El Youm el Hilw da, Sayerina Ya donia et Ya mdlaa, sont repris en chœur partout dans le monde arabe.

Autre soirée à retenir, celle du 08 août qui sera animée par le britannique Rag’N’Bone Man qui se produira pour la première fois en Afrique, en Tunisie le 08 aout. De son vrai nom Rory Graham, c’est un chanteur anglais qui s’est fait connaître sous le surnom de Rag’n’Bone Man en 2016 avec la sortie de son premier single “Human”.

On lui doit plusieurs singles à succès comme ‘All You Ever Wanted’, ‘Anywhere Away From Here’, ‘Alone’ et ‘Crossfire’, a révélé ses talents de chanteur dans les scènes ouvertes.

Une autre artiste africaine est attendue à Carthage! Il s’agit de Yemi Alade. La vedette nigériane révèle qu’elle sera à Carthage dans le cadre de sa tournée internationale le 15 août 2023 tout de suite après son passage sur la scène de Houston aux USA.

Considérée comme la reine de l’Afropop, elle a été révélée en 2013 avec son tube planétaire ‘Johnny’ . Elle cumule depuis les millions de vue sur Youtube à travers notamment ses single ‘Baddie’ sorti récemment. Elle participe sur la bande sonore du remake de The Lion King, produite par Beyoncé en 2019.

Parmi les autres chanteurs et artistes attendus, il y’a l’égyptien Mohamed Hamaki, la star Saber Rebaii et le groupe palestinien trio Joubran qui animera une soirée le 04 aout prochain.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos billets du Festival de Carthage 2023 en ce qui concerne trois soirées en consultant le site officiel, en attendant de vous révéler bientôt le programme complet de la 57ème édition du festival.

