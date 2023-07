La chercheuse tunisienne Emna Harigua rejoint le Comité scientifique sur la découverte de médicaments assistée par l’lA

La chercheuse tunisienne Emna Harigua rejoint le Comité scientifique international sur la découverte de médicaments assistée par l’Intelligence Artificielle informe l’Institut Pasteur de Tunis.

Emna Harigua serait ainsi la seule chercheuse travaillant dans une institution tunisienne (Middle Income Countries), faisant partie de ce comité qui regroupe plusieurs experts internationaux dans le domaine, du monde académique et du monde industriel, affirme l’institut Pasteur.

La mission de ce comité est d’évaluer un rapport coordonné par le Wellcome Trust qui cartographie l’utilisation de l’intelligence Artificielle dans le développement de médicament dans le monde. Il permet ainsi d’identifier les défis, les opportunités et les pistes de collaborations en lien avec l’application de l’IA dans le développement de médicaments.

Le rapport met l’accent sur la situation actuelle de l’IA pour le développement des molécules thérapeutiques et pointe vers une évolution rapide mais non équitable entre les différents domaines d’application (e.g. concologie vs. Infectious diseases), ainsi que les pays en développement vs. pays développés, lit-on encore.

Lien vers le rapport complet : https://cms.wellcome.org/sites/default/files/2023-06/unlocking-the-potential-of-AI-in-drug-discovery_report.pdf

Dr Emna Harigua est Bioinformaticienne et Data Scientist. Elle occupe actuellement un poste de Maître-Assistant au Laboratoire d’Epidémiologie Moléculaire et Pathologie Expérimentale à l’IPT et conduit des travaux de recherches dans le domaine du Computer-Aided Drug Discovery où elle développe des approches computationnelles alliant intelligence artificielle (IA) et bioinformatique pour la découverte de nouvelles molécules thérapeutiques.

Tekiano avec Institut Pasteur de Tunis