La Météo en Tunisie est marquée par une légère hausse des températures mercredi 05 juillet 2023. Les maximales varieront entre 30 et 35 degrés dans les régions côtières et entre 36 et 42 degrés à l’intérieur du pays avec des vents de sirocco.

Le Ciel sera dégagé à peu nuageux. Des cellules orageuses apparaitront accompagnées d’averses isolées au centre ouest dans l’après-midi, indique l’INM.