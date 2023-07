Eya Daghnouj et la troupe Issaoui du Kef ramènent la brise Keffoise à Hammamet

Eya Daghnouj et son spectacle ‘Al Naghar’ ramènent la brise Keffoise à Hammamet dans le cadre du 1er concert donné cette année au Festival Hammamet 2023. Accompagnée de la troupe Issaoui du Kef, sous la direction de l’artiste Mohamed Abderrahmen dans la soirée du dimanche 9 juillet 2023, elle a proposé aux estivaliers un panorama du patrimoine musical keffois.

Eya Daghnouj a présenté 18 chansons au total dont 5 avec la troupe que le public a pu suivre en direct à la Télévision Tunisienne. Elle a également rendu hommage aux artistes qui ont contribué à la continuité de ce patrimoine, avec notamment des morceaux tels que ‘Nessma Kefia’, ou encore ‘Sab Rachrach’ et ‘Jibouli Kheli’.

La scène s’est enjolivée avec un ensemble de musiciens et d’instruments. Violon, guitare électrique, batterie, tambour, bendir, clavier et gasba (flûte oblique) ont permis à « Al Naghar » de se présenter sous une forme unique et frissonnée. La gasba était l’instrument maître de la cérémonie de ce projet avec des solos représentatifs de la musique du Nord-Ouest de la Tunisie.

Au milieu des youyous, le public du FIH – tout âge confondu – a dansé et fredonné les notes des chansons du terroir sélectionnées par Eya Daghnouj. Retour en vidéo sur des extraits du concert de Eya Daghnouj à Hammamet:

Eya Daghnouj annonce qu’elle compte s’ouvrir sur la scène musicale du monde arabe (Égypte, pays du Golfe) afin de découvrir de nouveaux coins en elle-même et de faire la connaissance de nouveaux publics, révélant qu’elle prépare actuellement une nouvelle chanson du Golfe avec un poète et un compositeur tunisiens. Elle a ajouté qu’elle a toujours défendu le patrimoine musical keffois et qu’elle rêve de le voir se représenter à l’échelle internationale.

Tekiano avec FIH

