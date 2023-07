Concours National de l’Innovation 2023 : Appel à candidatures

La 5ème édition du Concours National de l’Innovation sera organisée par l’Agence de sous l’égide du Ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie, en collaboration avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et en partenariat avec l’Union Tunisienne de l‘Industrie, du Commerce et de l‘Artisanat UTICA et l’agence de coopération allemande GIZ. Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

A cet effet, un appel à candidatures est lancé pour les structures qui désirent participer à ce concours visant à à soutenir l’innovation et le développement technologique et la recherche scientifique par l’introduction, la promotion et l’établissement de projets innovants dans les domaines de la transition technologique écologique, pertinents pour le secteur industriel, en particulier l’industrie propre, l’économie circulaire et la réduction des émissions de carbone.

La candidature au Concours National de l’Innovation se fait en ligne, du 12 Juillet 2023 jusqu’au 01 Novembre 2023, via le lien : www.concoursinnovation.tn

Trois prix seront décernés à chacune des catégories suivantes :

– Innovation Technologique et Digitale

– Innovation écologique et sociétale responsable

– Innovation collaborative

– Innovation frugale

– Innovation marketing et de commercialisation

Peuvent participer au Concours :

– Entreprises industrielles et prestataires de services connexes à l’industrie

– Etablissements universitaires, centres, laboratoires ou unités

de recherche

– Startup

– Associations de professionnels

– Structures d’appui à l’innovation et au transfert de technologie.

– Innovateurs indépendants

De plus amples informations sont disponibles sur le site web www.concoursinnovation.tn ou par email sur : concours.innovation@apii.tn