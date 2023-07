La Sphere de Las Vegas éclairée par 1,2 million de LED, fait sensation! (vidéos)

La Sphère de Las Vegas est une nouvelle attraction qui fait sensation aux USA. Recouverte de 1,2 million de spots Led, ce grand bâtiment de forme sphérique est le plus grand écran LED au monde. Baptisée ‘The Sphere’, elle s’étend sur une superficie de 54 000 m² ce qui équivalut à presque 129 stades de basket-ball et se présente comme une gigantesque affiche publicitaire aux dimensions titanesques.

The Sphere a illuminé le ciel pour la première pour célébrer le 04 juillet, fête nationale des États-Unis d’Amérique, lors d’un spectacle vidéo qui a attiré tous les regards.

Elle s’est transformée en un ballon de basket gigantesque, quelques jours plus tard, pour marquer sa présence lors de la NBA 2K24 Las Vegas Summer League, captivant ainsi l’attention de tous.

Le groupe de musique qui sera le premier à se produire dans la sphère est le groupe de rock Irlandais légendaire U2. Il y présentera au cours du mois de septembre prochain son spectacle “U2: UV Achtung Baby Live”. À l’intérieur, il sera possible de loger dans THe Sphere 17 600 personnes en places assises, ou plus de 20 000 debout.

I.D.