Google lance Bard, sa version de ChatGPT, en Français, arabe, chinois et dans 230 pays

Google lance Bard, sa version de ChatGPT, en Français, arabe et 40 autres langues. Rappelons que Bard est une réponse de Google à ChatGPT, c’un robot conversationnel développé par OpenAI et Microsoft, un prototype de chatbot construit par Google sur la base de leur modèle de langage LaMDA.

Accessible en accès limité aux États-Unis et au Royaume-Uni jusqu’au 21 mars 2023, l’outil de Google est désormais disponible dans d’autres pays.

Google a lancé son robot conversationnel Bard en Français et dans 40 autres langues, dont l’allemand, l’arabe et le chinois. Il est désormais disponible dans plus de 230 pays et territoires, dont l’Europe, la Tunisie ou encore le Brésil.

Se voulant distinct du moteur de recherche de Google, Bard se présente comme un outil créatif à votre service. Dans le texte de présentation il précise, “j’ai des limites et je peux parfois me tromper, mais vos commentaires m’aideront à m’améliorer’.

Bard est capable de générer du texte, traduire des langues, écrire différents types de contenu créatif et répondre aux questions de manière informative. Il est encore en développement, mais sait déjà faire de nombreux types de tâches, notamment :

-Suivre vos instructions et répondre à vos demandes de manière réfléchie,

– Utiliser ses connaissances pour répondre à vos questions de manière complète et informative, même si elles sont ouvertes, difficiles ou étranges,

– Générer différents formats de texte créatifs, tels que des poèmes, du code, des scripts, des pièces musicales, des e-mails, des lettres, etc.

Google espère que Bard sera un outil précieux pour les utilisateurs du monde entier. Il peut être utilisé pour apprendre de nouvelles choses, traduire du texte, écrire du contenu créatif et obtenir des réponses aux questions.

Il est possible de tester Bard via une URL spécifique à savoir bard.google.com ; ou depuis un compte Google sur son smartphone ou un ordinateur.

Tekiano