Festival International de Bizerte 2023 : Programme du 19 juillet au 15 août

Le Festival International de Bizerte 2023 annonce sa programmation du 19 juillet au 15 août sur la scène de l’amphithéâtre de Bizerte baptisé amphithéâtre Abdelhafidh Ben Aissa. 15 soirées sont programmées dans le cadre de la 40ème édition de ce festival qui sera animé cette année par des artistes 100% Tunisiens, indique le comité directeur.

Le comité directeur précise que les prix des spectacles et concerts du festival de Bizerte seront symboliques pour satisfaire tous les budgets et permettre au plus grand nombre de spectateurs d’assister.

Programme du Festival International de Bizerte 2023

Mercredi 19 juillet : soirée d’ouverture avec le spectacle Laazara

Samedi 22 juillet : Spectacle La belle et la bête

Mardi 25 juillet : one man show Jaafar Al Guesmi

Jeudi 27 juillet : spectacle Ziara

Dimanche 30 juillet : One man Show Bassem Hamraoui

Lundi 31 juillet : Concert Samir Loussif et Faouzi Ben Gamra

Mardi 1er août : Spectacle Anime et Spacetoon

Mercredi 2 août : concert Mortadha

Jeudi 3 août : concert Sanfara, Samara et Blingos

Samedi 5 août : one woman show Wajiha Jendoubi (Big Bossa)

Lundi 7 août : Concert Nordo

Mercredi 9 août : Concert Saber Rebaï

Vendredi 11 août : one man show Karim Gharbi

Dimanche 13 août : Spectacle Ocheg eddenya ;

Mardi 15 août : clôture du festival avec l’artiste Ziad Gharsa

Les prix des billets du Festival International de Bizerte 2023 varient entre 10 et 40 dinars et son disponibles pour la vente en place sur le site du festival à Bizerte et en ligne sur le site festivalbizerte.com.

Tekiano