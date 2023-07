Météo en Tunisie : légère baisse vendredi et reprise de la hausse des températures le weekend

La météo en Tunisie prévoit une légère baisse des températures, vendredi 14 juillet 2023, qui se situent entre 34 et 38 degrés dans les régions côtières et les hauteurs et varieront entre 40 et 44 dans le reste des régions.

Ces températures reprendront leur tendance haussière, samedi 15 et dimanche 16 juillet 2023, dans la plupart des régions du Nord et du Centre Est où elles dépasseront la moyenne normale de 6 à 10 degrés, annonce l’INM dans un bulletin de suivi.

L’INM a indiqué que les températures maximales atteindront, samedi, environ 46 degrés à La Manouba, Béja et Jendouba, 45 degrés à Tunis et Kairouan, 44 degrés à l’Ariana, Ben Arous, Bizerte et Siliana, et 43 degrés à Zaghouan, El Kef, Tozeur et Kebili.

Par ailleurs, les températures maximales oscilleront entre 35 et 42 degrés dans le reste des régions. Le vent soufflera faible à modéré. La mer sera généralement peu agitée.