Le 1er jour de Muharram 1445 nouvel an de l’Hégire, jour férié en Tunisie

Le 1er jour de Muharram 1445 nouvel an de l’Hégire est un jour férié en Tunisie. Il correspond cette année au mercredi 19 juillet 2023. L’annonce du premier jour du nouvel an de l’Hégire 1445, a été faite par le Mufti de la République, Hichem Ben Mahmoud, dans un communiqué publié à cet effet.

Mardi 18 juillet 2023, sera le 30e et dernier jour du mois de Dhou al Hijjah de l’an 1444 de l’Hégire. Ainsi, mercredi 19 juillet sera jour férié en Tunisie et un congé est accordé au profit des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

