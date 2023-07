Festival Manarat 2023, retour du festival du cinéma Méditerranéen engagé : Démarrage à Hammam-Lif

Festival Manarat , le Festival du Cinéma Méditerranéen organise sa 4ème édition du 22 au 29 juillet 2023 à Hammam-Lif sous la thématique ‘Cinéma et méditerranée : enjeux écologiques et immigration’. Le festival Manarat se poursuivra par la suite durant le mois d’août dans d’autres villes côtières de la Tunisie, informe le Centre National du Cinéma et de l’Image.

La nouvelle édition du festival Manarat offre une programmation variée, à travers des rencontres et des projections de films inédits visant à faire découvrir au public le cinéma des pays méditerranéens.

Le choix de la ville de Hammam-Lif pour le lancement du festival vise à faire revivre cette destination et contribuer à retrouver son éclat du passé par le biais du cinéma et l’éclat du passé.

Le coup d’envoi de cette édition sera donné avec un ciné-concert de deux films d’animation réalisés par Zouhaier Mahjoub, accompagnés par les artistes Fadhel Boubaker, Hedi Fahem et Imad Zarqui.

Le film algérien “Omar la fraise” d’Élias Belkeddar sera projeté en soirée de clôture, suivi d’une prestation musicale de l’artiste algérien et compositeur du soundtrack du film, Sofiane Saidi.

Au programme, 9 neuf longs métrages (Fiction / Documentaire / Animation) issus de 7 sept pays différents (Tunisie, Algérie, Malte, Italie, France, Syrie et Turquie).

Programme du festival Manarat 2023 à Hammam-lif et la cité de la culture :

Parallèlement aux projections gratuites en plein air sur les plages, le Centre National du Cinéma et de l’Image organise également une résidence d’écriture “Kitabat” du 21 au 26 juillet 2023, destinés aux réalisateurs et scénaristes.

Ce festival se veut un espace de débats et de rencontres entre le public, les professionnels du cinéma et les invités du festival qui vont assister aux panels. Le premier panel « Cinéma et enjeux climatiques » se tiendra le 24 juillet 2023, à la salle Sophie El Goulli – Cité de la Culture. Il réunit des cinéastes, des experts et militants écologistes, ainsi que des représentants d’institutions publiques.

Tandis que le deuxième panel sera consacré à la thématique « Quand les migrants traversent les écrans du cinéma tunisien », présentée par le journaliste Mohamed Rami Abdelmoula. Cette rencontre aura lieu le 25 juillet 2023, à la salle Sophie El Goulli – Cité de la Culture.

Cette édition du Festival du Cinéma Méditerranéen Manarat vise à présenter une programmation diversifiée et renforcer l’échange culturel entre les deux rives de la Méditerranée.

Les projections sur les plages de TOUS les films programmés dans le cadre de la 4ème édition du festival du cinéma méditerranéen Manarat sont ouvertes au public gratuitement.

Les projections sur les plages débuteront, selon le programme annoncé, à partir de 20h15. Le public est invité à s’installer quelques minutes avant le début du spectacle afin de pouvoir profiter confortablement des films programmés.

Tekiano