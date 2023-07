FoodStart, un programme d’incubation pour les startups de la FoodTech lancé par MEDIANET

FoodStart est l’intitulé d’un nouveau programme d’incubation dédié aux startups de la

FoodTech lancé par MEDIANET, acteur majeur de l’innovation technologique dans le monde, en partenariat avec FFBD (Franchising For Business Development). Le lancement du programme d’incubation FoodStart est fait parallèlement à la célébration du 25ème anniversaire de MEDIANET.

FoodStart se veut un programme novateur visant à soutenir et à catalyser l’innovation dans l’industrie alimentaire en offrant aux entrepreneurs de la FoodTech les ressources et l’expertise nécessaires pour transformer leurs idées novatrices en entreprises performantes.

Le programme met à disposition des porteurs de projets son précieux savoir-faire technique et métier, ainsi que sa solide expérience dans les technologies et l’évolution numérique. Grâce à sa collaboration avec des partenaires stratégiques et à son ouverture

sur le monde, MEDIANET offre des opportunités inégalées aux entrepreneurs en quête de succès dans le domaine de la FoodTech.

FoodStart offre aux candidats sélectionnés une gamme complète d’accompagnement sur une période de six mois, allant de la structuration du projet à la création de l’entreprise. Le programme propose également une pré-incubation et une incubation afin de soutenir les startups tout au long de leur développement.

Partenaires de premier plan : Un soutien essentiel pour la réussite de FoodStart

FoodStart est rendu possible grâce à la collaboration et au soutien de partenaires de premier plan, notamment FFBD, Magic Hotels, Patisserie Masmoudi, Gourmandise, Plan B, Kufi, Cochef, StartupVillage, Scaylab, Cate Tunisie, ExpressFm et Attasia. Leur engagement envers l’innovation dans l’industrie alimentaire en Tunisie est essentiel pour la réussite du programme.

Lancement dynamique de FoodStart : Une journée dédiée à l’innovation et à la collaboration

A l’occasion du lancement de FoodStart, Une journée, qui a inclus diverses activités visant à favoriser l’échange d’idées et les opportunités de collaboration, a été organisée le 12 juillet 2023 au Startup village. La matinée a été consacrée au “Pitch day”, où les startups sélectionnées ont eu l’opportunité de présenter leurs projets innovants devant un jury composé d’experts de l’industrie. En soirée, les startups de la cohorte ont eu l’occasion de présenter leurs projets devant une audience composée d’acteurs de l’entrepreneuriat et du financement. Des sessions de networking ont également été organisées pour favoriser les échanges et les opportunités de collaboration entre les participants.

Un accompagnement personnalisé pour les startups sélectionnées : Structuration, validation du marché et développement

Les startups sélectionnées bénéficieront d’un accompagnement personnalisé et d’une formation approfondie, axée sur la structuration du projet, la validation du marché, la définition d’une offre précise, les partenariats stratégiques, le financement et le développement de leur entreprise. De plus, elles auront accès à un espace de travail dédié dans les locaux de MEDIANET.

Accès privilégié à STARTUP VILLAGE : Une opportunité unique pour les entrepreneurs sélectionnés

FoodStart offre aux entrepreneurs sélectionnés un accès privilégié à STARTUP VILLAGE et aux laboratoires des partenaires du programme, leur permettant ainsi de prototyper leur produit/offre de service. Le programme propose également plus de 20 séances collectives et 10 heures de séances individuelles par mois, favorisant ainsi le partage d’expériences et l’enrichissement mutuel entre les participants.

FoodStart : Un programme ouvert aux secteurs clés de la FoodTech

FoodStart s’adresse aux porteurs de projets résidant ou développant leur projet en Tunisie dans les domaines suivants de la FoodTech : AG Tech, Sciences de l’alimentation, Food service, Chaîne d’approvisionnement, Livraison et Consumer Tech.

Les Startups de FoodStart : Révolutionnaires de la FoodTech en Tunisie Prêtes à Briller

FoodStart est une aventure exaltante qui ouvre les portes à l’innovation et à la réussite pour les entrepreneurs de la FoodTech en Tunisie. Les startups sélectionnées, choisies avec soin par le comité d’organisation et les partenaires, sont prêtes à façonner l’avenir de l’industrie alimentaire. Voici les entreprises qui se lanceront dans l’aventure:

• Chitelix

• Ecomarc

• BNIINN

• Succseed

• Mntly

• Saheat

• Wynkd

• Au dela du BIO

• Ukla

• Meal Is Deal

Le jury a été composé par Haithem Bettaieb – Directeur exécutif – Plan B, Emna Kallel -Consultante en Finances, Karim ELLEUCH -CEO, WAYCON, Insaf Ayari-CEO Food4Future, Anis Kallel-Partner at AfricInvest, Abderahmen Fandri-Expert-Comptable et Mehdi Beji -Project Manager SOTUCHOC

Ces startups ont été choisies pour leur ingéniosité, leur vision et leur potentiel de transformer lepaysage de la FoodTech. Grâce à FoodStart, elles bénéficieront d’un accompagnement personnalisé, d’un réseau d’experts et de ressources de pointe pour concrétiser leurs idées novatrices et faire émerger des entreprises performantes. Le comité d’organisation ainsi que les partenaires sont impatients de voir ces startups briller et de les soutenir tout au long de leur parcours.

Pour plus d’informations sur le programme FoodStart et pour découvrir ces startups prometteuses, rendez-vous sur le site web : https://www.medianet.tn/fr/foodstart

Tekiano avec Communiqué