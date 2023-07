La Conférence africaine sur la Cryptographie ” Africa Crypt 2023 ” se déroule en Tunisie

La Conférence africaine sur la Cryptographie se déroule pour sa 14ème édition en Tunisie du 19 au 21 juillet 2023 à Sousse sous le thème ” Africa Crypt 2023 : Vers un renforcement de la coopération, la consolidation de l’expertise et la valorisation de la recherche dans le domaine de la cryptographie” , informe l’agence ANSI.

Cette conférence, considérée comme la plus importante rencontre scientifique qui regroupe un nombre important d(experts, de chercheurs et de spécialistes en mathématiques et en cryptographie, venant de différents pays (Canada, France, Suisse, Maroc…), vise à renforcer la coopération et à développer les capacités et les compétences tunisiennes, outre à valoriser les recherches dans le domaine de la cryptographie, de la cybersécurité, et de la confiance numérique.

Durant cette conférence, de nombreux ateliers et sessions de formation seront organisés sur les algorithmes et les protocoles de cryptographie quantique et de cryptographie post-quantique. Au cours de cette manifestation, de nombreuses interventions scientifiques seront présentées et permettront de discuter des opportunités et défis futurs dans ce domaine, et de passer en revue des exemples réussis pour les utilisations de la cryptographie et ses applications diverses. En marge de cette conférence, un concours dans le domaine de la cryptographie sera organisé pour les étudiants.

Africa Crypt 2023 est organisée sous la présidence du ministère des technologies de la communication, en coopération avec l’Association internationale pour la recherche cryptologique (IACR).