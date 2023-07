La Nuit des Étoiles 2023 en Tunisie : Programme du plus grand événement annuel de la CST

La Nuit des Étoiles est le plus grand événement du Programme Scientifique Annuel de la Cité des Sciences à Tunis. La CST organise cette année sa 20ème Édition de la Nuit des Etoiles vendredi 28 juillet 2023, à partir de 19h00 jusqu’à minuit.

Bien plus qu’une simple observation du ciel, l’événement constitue une véritable reconnexion ludique pour promouvoir la culture scientifique, technologique et de l’innovation, notamment l’Astronomie et l’Espace. Explorer, Admirer et Décrypter le spectacle que nous offre la voûte céleste, et partager des savoirs et savoir-faire, tels sont les maitre-mots de cette rencontre estivale et nocturne indique la CST.

Au Programme de La Nuit des Étoiles 2023 en Tunisie :

– Lancement d’un Cube Sat Éducatif non commercial, dont l’assemblage et les tests ont eu lieu lors d’une formation dans un cadre de partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), l’Organisation Arabe pour l’Education, la Culture et les Sciences (ALECSO), le Centre chinois des Sciences pour l’Enfance et la Jeunesse (CCSEJ) et l’Association chinoise des sciences et des technologies (ACST).

– Des Conférences sur la scène de plein Air “Abou Fehr”, notamment : « le Big Bang et la constante de Hubble », qui sera donnée par M. Ammar Sakaji, Directeur du Centre d’Astrophysique au Royaume de Jordanie 🇯🇴 et Professeur de physique théorique et mathématiques ; « le Développement de la pensée humaine en astronomie », qui sera présentée par M. Foued Sefyani Lakrizi, Professeur à l’Université Cadi Ayyad, et Membre de l’Observatoire Astronomique Oukaimeden, au Royaume du Maroc.

– Des Observations par les télescopes permettant de découvrir la lune, la planète saturne qui est d’une telle beauté qu’elle est souvent le clou de la soirée ;

– Tourisme du Ciel, permettant de décrypter le ciel profond et de cheminer de constellation en constellation tout au long de la soirée,

– une session parallèle des Conférences à l’auditorium Ibn KHALDOUN sur les thèmes de : l’Aérospatial JWT, James Webb Telescope, par le Prof Ammar Sakaji 🇯🇴, Les Étoiles filantes, par PES Anis Yahyaoui, le premier satellite tunisien de Telnet Challenge One,

– des Spectacles artistiques, Lumière, Théâtre sur le Site Archéologique Abou fehr, avec des Interludes musicaux de Violon,

– des Stands d’animations de la CST et de ses partenaires.

L’édition passée a fait 7400 Visiteurs pendant la soirée, avec un record de 8300 à l’occasion des Éditions précédentes informe la CST. L’accès à la Nuit des Etoiles 2023 en Tunisie est libre et ouvert au public de tous les âges. Plus de détails sur le site www.cst.rnu.tn

Tekiano avec CST