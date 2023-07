Météo en Tunisie : Un épisode de canicule attendu en début de semaine

La Météo en Tunisie sera peu clémente début de la semaine prochaine. Un épisode de canicule est attendu selon l’INM dès dimanche 23 juillet. La vague de chaleur se poursuivra et un épisode de canicule qui va s’installer sur une grande partie du pays, du dimanche 23 au mardi 25 juillet 2023, avec des températures supérieures à la moyenne normale de 6 à 10 degrés dans la plupart des régions et de 14 degrés particulièrement dans les régions du Nord et du Centre Est.

Les températures maximales atteindront, lundi 24 juillet, 48 degrés à la Manouba, Béja, Kairouan et Tozeur, et 47 degrés à Tunis, Ariana, Ben Arous, Bizerte, Zaghouan, Jendouba, Sousse et Kébili, selon un bulletin de suivi publié par l’institut National de la Météorologie (INM)..

Elles oscilleront entre 42 et 47 degrés dans le reste des régions, d’après les prévisions de l’INM.

Une baisse relative des températures est prévue à partir de mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 juillet 2023, lesquelles seront proches des moyennes de référence dans le Nord et dans les régions du Centre.

La tendance haussière reprendra à partir de la fin de ce mois où les températures seront supérieures à la moyenne de 4 à 8 degrés.