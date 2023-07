Programme du festival International de Dougga du 27 juillet au 07 août 2023

Le Festival International de Dougga est un événement culturel majeur qui est de retour pour sa 47ème édition du 27 juillet au 7 août 2023.Le festival propose une programmation éclectique, avec des artistes de renom et des découvertes dans le cadre prestigieux du site archéologique de Dougga, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

En plus de la musique, le festival propose également une expérience culinaire exceptionnelle. Des stands de nourriture variée seront disséminés durant la période du festival. Aussi, il y’aura la possibilité de découvrir l’histoire fascinante du site archéologique de Dougga est possible à travers des visites guidées qui seront organisées, permettant aux festivaliers d’admirer les impressionnantes structures archéologiques de cette cité emblématique.

Au programme du Festival International de Dougga 2023 de la musique classique, jazz, blues, folk, rock, musique du monde, etc. Des artistes tunisiens et internationaux se produiront sur scène, tels que Dhafer Youssef, Balti, Nabiha Karaouli, Zied Gharsa, Mohamed Ali Chebil & Mohamed Ben Salha, Mehdi Ayachi & Riadh Bedoui, Souad Massi, Noura Mint Seymali, El Morabba3, Faia Youna, Nidhal Yahyaoui, Bab L’Bluz, Nour &Sélim Arjoun et Kaso.

Programme du Festival International de Dougga 2023

Jeudi 27 Juillet: soirée d’ouverture Zied Gharsa

Vendredi 28 Juillet: Faia Younan (Syrie)

Dimanche 30 Juillet: Nour Mint Seymali/Nidhal Yahyaoui

Lundi 31 Juillet: Denya/Trig

Mardi 1er Août: Bab L’Bluz (Maroc-France)/Noor et Selim Arjoun

Mercredi 02 Aout: Souad Massi (Algérie)

Jeudi 03 Août: Nabiha Karaouli

Vendredi 04 Août: groupe El Morabba3 (Jordanie)

Samedi 05 Août: Kaso

Dimanche 06 Août: Balti

Lundi 07 Août: clôture avec Dhafer Youssef

Rappelons que pour faciliter l’accès au site, des lignes de bus seront mises en place, assurant des allers-retours quotidiens depuis la capitale pendant toute la durée du festival, dans le respect de l’environnement.

