Erkez Hip-Hop au Festival Carthage 2023 : Un spectacle underground sensationnel attendu

Erkez Hip-Hop, le projet novateur porté par le collectif tunisien DEBO, est attendu sur la scène du Festival Carthage 2023 et réserve en plus plusieurs nouvelles surprises. C’est un spectacle underground sensationnel qui est attendu mercredi 12 août 2023 sous une version spéciale repensée et réarrangée.

Erkez Hip-Hop, dirigé par les rappeurs Vipa, Massi et Tiga Black’na, accompagnés du chanteur Dali Chebil, est un projet révolutionnaire préparé par le collectif tunisien DEBO. Ces artistes visionnaires, portant fièrement les couleurs du hip-hop tunisien, fusionnent les genres musicaux pour créer une symphonie vibrante, mêlant les influences du rap, du jazz, du rock et du Mezwed.

Pour cette édition spéciale d’Erkez Hip-Hop au Festival International de Carthage, le collectif a collaboré avec les talentueux arrangeurs Jihed Khemiri et Makrem Radhoiani pour donner une nouvelle dimension à leur musique. Attendez-vous à des surprises musicales captivantes, des arrangements innovants et des performances d’une intensité rare.

Mais ce n’est pas tout ! Cette performance unique sera enrichie par une chorale composée de 12 artistes talentueux, dirigée par Mhamoud Turki, qui apportera une dimension supplémentaire à la musique d’Erkez Hip-Hop avec des voix harmonieuses et des choeurs puissants. De plus, le réalisateur Zied Litayem et Marwen Rouine travaillent conjointement pour créer une mise en scène captivante qui donnera vie à la vision artistique d’Erkez Hip-Hop sur scène.

Ne manquez pas cette occasion de vivre une expérience musicale transcendante au Festival International de Carthage le 12 août 2023. Les billets sont maintenant disponibles à la vente sur le site officiel du festival : http://festivaldecarthage.tn/event/rboukh-erkez-hip-hop/

Tekiano avec communiqué