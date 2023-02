Le groupe tunisien Erkez hip-hop donne un concert caritatif au profit des personnes à mobilité réduite

Le groupe tunisien Erkez hip-hop fera son grand retour avec le Rotaract club Phoenix sud de Tunis, et ce pour la bonne cause. Phoenix Sud a annoncé l’organisation d’un concert caritatif qui se déroulera le 26 février 2023 de 19h00 à 21h00 à Culturama, La Marsa.

Ce concert vise à financer le projet du club « Café AGIM », qui est, selon eux, une première en Tunisie où les personnes à mobilité réduite vont travailler et qui sera aussi un espace spécialement dédié et conçu pour leurs besoins.

Il est à souligner que le coût estimé du projet est de 40 000 dinars tunisiens. Par conséquent, ce concert permettra aux membres du club de récolter des fonds pour acheter le matériel et les fournitures nécessaires à la mise en place de ce projet.

D’ailleurs, le café sera non seulement une source de revenus pour les personnes handicapées, mais il sera également un lieu de rencontre et de partage pour les membres de la communauté.

Si vous souhaitez passer un bon moment dans la joie et la bonne humeur et faire partie d’une telle bonne cause, vous pouvez réserver votre ticket à travers le site teskerti.tn