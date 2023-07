Météo en Tunisie :  Températures très élevées

La Météo en Tunisie est caractérisée par des températures très élevées lundi 24 juillet 2023. Les températures maximales seront comprises entre 42 et 49 °C avec apparition de vent de sirocco.

Selon l’Institut National de la Météorologie, Ariana et Manouba enregistreront les températures les plus élevées, atteignant 49 degrés. Par contre, Kasserine enregistrera les températures les plus basses, avec une prévision de 42 degrés.

Voici les détails des températures en Tunisie prévues aujourd’hui 24 juillet demain 25 juillet et après-demain 26 juillet :

Le vent sera faible à modéré d’une vitesse qui pourrait atteindre 40 km/h près des côtes.

Mer peu agitée à agitée.