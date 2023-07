Le film Tunisien Behind The Mountains de Mohamed Ben Attia sélectionné à la Mostra de Venise 2023

Le film Tunisien Behind The Mountains (Oura El Jbel en arabe), écrit et réalisé par Mohamed Ben Attia est sélectionné à la Mostra de Venise 2023, annonce la société de production tunisienne Nomadis Images fondée par Dora Bouchoucha.

Ce nouveau film tunisien est le troisième long-métrage du réalisateur Mohamed Ben Attia, après Nhebbek Hedi (2016) et le film Weldi (2018). Il sera projeté en première mondiale dans la section Orizzonti et figure parmi 17 films sélectionnés dans cette section de la 80ème Mostra de Venise prévue au Lido de Venise du 30 août au 9 septembre 2023.

Le film Tunisien “Behind The Mountains”, un long métrage de fiction d’une durée de 98 minutes, réunit les acteurs Majd Mastoura, Samer Bisharat, Walid Bouchhioua, Selma Zeghidi, Helmi Dridi et Wissem Belgharek. C’est une coproduction entre la Tunisie (Nomadis Images), la Belgique, la France, l’Italie, l’Arabie Saoudite et le Qatar.

Synopsis du film Behind The Mountains: Après avoir passé quatre ans en prison, Rafik n’a qu’un seul plan, emmener son fils derrière les montagnes et lui montrer sa découverte étonnante.

La réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania figure parmi les membres du jury internationale de la section Orizzonti présidée en 2023 par le cinéaste italien Jonas Carpignano.

I.D.