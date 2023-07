La Météo en Tunisie prévoit des températures de retour à la hausse en ce vendredi 28 juillet 2023 et durant le weekend prochain. Les températures maximales seront comprises entre 41 et 46 °C avec vent de sirocco, et entre 35 et 40 °C dans les régions côtières Est.

Le Vent est faible à modéré et mer peu agitée sur la plupart des côtes tunisiennes.

Ciel dégagé à peu nuageux.