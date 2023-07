Pièce Chawq de Hatem Derbel : Exploration poignante de la famille et de la mort au FIH

La pièce de théâtre “Chawq” de Hatem Derbel, produite par le Centre des Arts Dramatiques et Scéniques de Ben Arous, a été présentée lors du Festival International de Hammamet le jeudi 27 juillet 2023.

“Chawq” est une adaptation de l’œuvre du dramaturge français Jean-Luc Lagarce (1957-1995) intitulée “Derniers remords avant l’oubli” (1987). La mise en scène est signée Hatem Derbel et Moez Achouri, avec Sergio Gazo à la scénographie et à la conception vidéo, Rihanna Abbes aux costumes, Mourad Mabkhout pour les lumières et Youssef Bouajaja pour le son.

La pièce met en scène les talents des acteurs tunisiens Emel Ferji, Nedra Toumi, Meriem Ben Hassen, Abdelmonom Chouyette et Hamadi Bejaoui.

“Chawq” nous emmène dans une histoire où le fils aîné retourne auprès de sa famille après une longue absence pour leur annoncer sa maladie imminente. Le spectre de la mort rôde et fait ressurgir les souvenirs du passé, ravivant les querelles familiales et les blessures du passé. Hatem Derbel explore avec justesse la solitude face à l’Altérité et les conflits intérieurs qui en découlent.

La pièce oscille habilement entre le passé et le présent, offrant une dramaturgie qui rassemble les fragments d’une mémoire éclatée, tentant de rassembler les morceaux d’un esprit humain accablé par les tourments.

Chawq a été doublement primée lors du Festival international de théâtre libre 2023 en Jordanie, en remportant le prix de la meilleure œuvre, la médaille d’or, ainsi que le prix de la meilleure mise en scène.

Tekiano avec FIH