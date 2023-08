The Dreamer remporte le prix du meilleur contenu touristique sur YouTube à Sultanat d’Oman

Le Youtubeur Tunisien The Dreamer, alias Rabii Ben Brahim est honoré par l’Union Arabe des Médias Touristiques à Salalah, Sultanat d’Oman, qui lui remet le prix du meilleur contenu touristique sur Youtube et ce lors de la cérémonie de Arab Tourism Medias Awards 2023.

Rabbii Ben Brahim est un activiste Tunisien et influenceur sur les réseaux sociaux, qui n’hésite pas à soutenir les causes humaines et surtout environnementales et gratifie les internautes des meilleurs photos et vidéos de Tunisie.

Il déclare qu’il est très heureux que son ami Khoubai, le vidéaste et globetrotteur algérien ait aussi remporté de son côté le prix du meilleur contenu touristique sur Facebook.

Il ajoute, que ces prix constituent une motivation supplémentaire pour que le tourisme durable prenne plus de place dans tous les pays arabes, car ils regorgent de diversité naturelle et d’un riche patrimoine culturel que nous devons apprécier et préserver.

Vous pouvez admirer les magnifiques vidéos de The Dreamer qui relatent la beauté des paysages Tunisiens du nord au sud et explorent aussi le patrimoine national naturel et culturel sur sa chaine Youtube The Dreamer Wild and Free www.youtube.com/c/rabiibenbrahim

S.B.

