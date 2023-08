Bigflo et Oli annulent leur concert à Carthage et Festival Hammamet déprogramme Emel Mathlouthi

Les rappeurs français Bigflo et Oli annulent leur concert à Carthage prévu pour ce mercredi 02 août 2023 au théâtre antique de Carthage, sans mentionner la raison de cette décision, annonce le comité directeur de la 57ème session du Festival International de Carthage qui a été surpris à l’aube par la décision du producteur du concert.

Il est à noter que l’équipe technique et les musiciens du groupe Bigflo & Oli étaient en plein préparatifs quand les deux chanteurs qui devaient rejoindre le groupe dans la matinée ont notifié leur producteur de cette annulation.

A cet effet, un huissier de justice a été convoqué sur les lieux pour constater auprès du producteur la décision de l’annulation en vue de faire porter la responsabilité au groupe Bigflo et Oli.

De ce fait, le comité directeur de la 57 è édition du Festival international de Carthage a le regret d’informer le public de cette annulation et exprime ses regrets quand à cette décision indépendante de sa volonté.

Bigflo & Oli ont posté un reel sur instagram pour s’excuser auprès de leurs fans de Carthage, expliquant qu’ils ne pouvaient pas venir vu la situation actuelle en Tunisie… Ils ont décidé de reverser la somme de leur cachet initialement prévu à l’ONG Médecins du monde.

Festival Hammamet déprogramme Emel Mathlouthi

Le comité directeur de la 57ème édition du Festival International de Hammamet annonce que le concert de la chanteuse tunisienne Emel Mathlouli, prévu pour le 9 août 2023 n’aura pas lieu.

le directeur de la 57ème édition du FIH, Nejib Kasraoui, a mentionné dans une déclaration à l’agence Tunis Afrique presse “que la direction du festival dispose d’arguments qui l’habilitent à prendre cette décision d’annulation”.

Il a ajouté que le comité directeur a suivi “le sujet des concerts d’Emel Mahtoulhi dans les territoires occupés”, et “nous n’acceptons pas la poursuite de la programmation du concert de cette artiste sur la scène du Festival international de Hammamet”. Il a d’emblée mentionné que la décision d’annulation “n’aura pas de conséquences juridiques ou financières” et que “la direction du festival ne paiera pas les frais du concert et dispose d’autant d’arguments qui l’habilitent à défendre le festival et la partie organisatrice”.

La chanteuse tunisienne Emel Mathlouthi a indiqué de son côté que cette décision d’annulation est arbitraire mentionnant qu’elle intervient “à la suite de la campagne menée à son encontre après ses trois concerts (27, 28 et 29 juillet 2023) à Ramallah, Beit Lahm et El Qods à l’invitation de “The Edward Said National Conservatory of Music” dans le cadre d’un festival culturel palestinien “Layali Ettarab” et qu’il y’a un contrat avec le festival et des lois pour l’annulation des concerts”…

Le FIH informe que pour le remboursement des billets, il faut s’adresser à l’administration du Centre Culturel International de Hammamet.

