Festival Carthage 2023 : 31 spectacles répartis sur 21 soirées, Programme, Nouveautés et billetterie

Le programme du Festival Carthage 2023 et les nouveautés concernant la 57ème édition du #FIC2K23 prévue du 14 juillet au 19 août 2023 ont été dévoilés lors d’une conférence de presse qui s’est déroulée au Musée National de Carthage sur le site de la colline de Byrsa.

Le directeur du festival le musicien Kamel Ferjani est revenu sur les statistiques de l’édition précédente qu’il a dirigé avec les même équipe en compagnie de Hend Mokrani, Directrice de l’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et artistiques.

Par la suite les nouveautés de la 57ème édition du festival international de Carthage ont été exposées en mettant l’accent sur la nouvelle scénographie du festival qui a vu l’introduction de nouveaux décors et des éclairages modernes.

Hend Mokrani a précisé qu’à l’instar de l’année précédente le programme ‘Jeunesse des régions à Carthage’ qui consiste à inviter des jeunes des régions pour assister aux spectacles a été renouvelé. La 56ème édition s’est distinguée aussi par l’invitation des seniors des maisons de retraite, des enfants des villages SOS et des employées agricoles à venir au théâtre antique, et cela se poursuivra avec le festival de Carthage 2023.

De plus la direction du FIC a décidé de se déplacer dans les régions. Cette année, c’est le théâtre antique de Kasserine Cillium qui a été sélectionné avec une organisation soignée pour cette opération, précise-t-on.

Concernant la programmation, cette année 31 spectacles seront répartis sur 21 soirées. La part du lion y est détenue par la Tunisie avec 48%. Les artistes programmés proviennent des quatre continents (Europe, Afrique, Asie et Amérique).

Huit performances arabes et huit performances internationales ont été soigneusement sélectionnées par le comité directeur du festival afin de répondre au principe de diversité et de variété des expressions musicales et artistiques.

Parmi celles-ci, nous retrouvons la chanteuse espagnole “Buika”, l’américain “Ben Harper”, le britannique “Rag’n’Bone Man”, le marocain “Douzi”, le syrien Nassif Zeytoun, la franco-algérienne Souad Massi, le trio turc “Taksim Trio”, le trio palestinien “Le Trio Joubran” et le duo français “Bigflo & Oli”.

L’inauguration du festival Carthage 2023 se fera avec le spectacle ‘Mahfel’ de Fadhel Jaziri. Présent à la conférence, il a donné des éclaircissements sur son spectacle. La clôture de cette édition sera égyptienne avec l’artiste Mohamed Hamaki.

Programme du Festival Carthage 2023 du 14 juillet au 19 août :

– Vendredi 14 juillet : soirée inaugurale avec le spectacle Mahfel

– Dimanche 16 juillet : Spectacle “La nuit du rire à Carthage”

– Mardi 18 juillet : Concert Carthagods/ Barzakh

– Mercredi 19 juillet : Concert Mortadha/ Douzi

– Vendredi 21 juillet : Concert Buika

– Samedi 22 juillet : Concert Ahmed Saad

-Lundi 24 juillet : Spectacle Nostalgia

– Mardi 25 juillet : Spectacle Ziara

– Mercredi 26 juillet : Nordo Show

– Vendredi 28 juillet : Concert Raouf Maher: Sandida

– Samedi 29 juillet :Concert Nassif Zaytoun

– Dimanche 30 juillet : Concert Ben Harper

– Mardi 1 août : Soirée Hommage

-Mercredi 2 août : Concert Bigflo & Oli

– Vendredi 4 août : Concert Trio Joubran/ Trio Taksim

– Samedi 5 août : Concert Ragheb Alama

– Dimanche 6 août : concert Souad Massi/ Nesrine Jabeur

– Mardi 8 août : Concert Rag’n’bone man

– Mercredi 9 août : Spectacle ningxia performing arts group

– Vendredi 11 août : Concert Saber Rebai

– Samedi 12 août : Spectacle Rboukh/ Erkez Hip Hop

– Dimanche 13 août : Concert Latifa Arfaoui

– Mardi 15 août : Soirée africaine : Yemi Alade/ Ticken Jah

– Mercredi 16 août : Yosra Mahnouch

– Jeudi 17 août : One Man Show Visa de Karim Gharbi

– Samedi 19 août : Concert de Clôture : Mohamed Hamaki

Les billets du Festival International de Carthage dans sa 57e édition sont vendus dès jeudi 6 juillet 2023 dans les guichets du Théâtre antique de Carthage et à la Cité de la Culture Chedli Klibi à Tunis. Les billets sont disponibles pour la vente en ligne sur le site festivaldecarthage.tn.

Sara Tanit

