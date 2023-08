Tunisie Telecom : Mobilisation accrue pour garantir les services en dépit de toutes les difficultés

Partout dans le monde, le bon fonctionnement du réseau des télécommunications mobile et fixe reste tributaire de la disponibilité de conditions optimales de fonctionnement qui sont la température convenable et la climatisation.

En Tunisie et durant le mois de juillet écoulé, ces deux conditions ont été impactées par les conditions météorologiques extrêmes d’une part et par les incendies qui ont dévasté le nord-ouest du pays d’autre part.

Face à ces défis, l’opérateur national Tunisie Telecom a fait preuve d’un engagement accru en déployant des efforts supplémentaires pour assurer une prévision et une mobilisation spéciales pour garantir la continuité des services de télécommunications de qualité à travers tout le territoire de la république.

D’ailleurs, et comme à l’accoutumée, Tunisie Telecom avait déjà pris des dispositions préventives avant même la saison estivale, pour prévenir ses infrastructures de la canicule.

Par ailleurs, des ressources supplémentaires dédiées ont été mises en place pour superviser 24H/24 et 7 jours/7 l’ensemble des infrastructures de télécommunications à travers tout le territoire de la République.

En effet, au cours de cette période critique, les équipes techniques de Tunisie Telecom ont enregistré plus de 1000 interventions sur leur infrastructure réseau. De son côté, le « Service Opérations Center » a veillé jour et nuit au niveau central pour la supervision et la qualification des incidents.

Et comme la solidarité est une valeur chère à Tunisie Telecom, l’entreprise a déployé des efforts supplémentaires en proposant un forfait social de 4.5DT pour ses abonnés habitant les régions sujettes aux incendies, témoignant ainsi de son engagement sociétal envers ses concitoyens.

L’Instance Nationale des Télécommunications (INT) a d’ailleurs tenu à souligner dans un communiqué publié récemment les efforts considérables déployés par Tunisie Telecom en ces circonstances ; et à mettre en avant le rôle essentiel de l’opérateur national en tant que fournisseur de connectivité fiable en période de crise.

Communiqué