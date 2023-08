Météo en Tunisie : Des changements météorologiques et des pluies attendues

La Météo en Tunisie prévoit des changements climatiques sont attendus à partir de vendredi après-midi, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM). Le temps sera peu nuageux et les nuages seront progressivement plus denses sur le nord et localement le centre avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies parfois éparses avec des chutes de grêles et des coups de foudre sur certains endroits.

Le vent soufflera fort près des côtes nord et modéré sur le reste des régions puis se renforçant relativement l’après-midi sur l’ensemble du pays provoquant des tourbillons de sable sur le sud.

La mer sera très agitée à houleuse dans le nord, agitée à très agitée et localement houleuse au cours de la nuit dans le reste des côtes. Les températures seront en baisse et les maximales seront comprises entre 28 et 36 degrés dans le nord et la région du Sahel, entre 38 et 45 degrés dans le reste des régions et atteindront 47 degrés dans le sud-ouest avec vent de sirocco.