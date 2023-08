Programme d’aide à la publication Abdelwahab Meddeb : ouverture de la 2è édition

Le Programme d’aide à la publication Abdelwahab Meddeb est lancé dans sa 2ème édition au titre de l’année 2023. L’Institut français de Tunisie précise dans un communiqué que l’ouverture de la deuxième session du Programme d’aide à la publication (PAP) s’insère dans le cadre de la coopération culturelle franco-tunisienne.

Pour cet appel à projets, un dépôt en ligne des dossiers de demande de subvention est ouvert jusqu’au 31 août 2023. Une commission composée de différents acteurs du livre (auteurs, universitaires, journalistes, libraires…) en Tunisie, présidée par l’IFT, sera réunie pour étudier les dossiers et établir la liste des lauréats ainsi que le montant des subventions attribué avant la proclamation des résultats fin septembre 2023.

Le Programme d’aide à la publication Abdelwahab Meddeb souhaite favoriser des projets éditoriaux innovants tant dans leur contenu que dans leur forme notamment en littérature contemporaine, en littérature jeunesse et/ou en bande dessinée s’adressant à un large public.

Le PAP de l’IFT souhaite également accompagner l’émergence de jeunes talents et le renouveau des éditeurs tunisiens. Enfin, une attention particulière sera accordée aux projets de traduction du français vers l’arabe ou de l’arabe vers le français. La priorité sera donnée à la fiction contemporaine et au débat d’idées favorisant le rapprochement des espaces francophones et arabophones.

Retrouvez plus d’information et les étapes à suivre pour participer au programme d’aide à la publication en suivant ce lien : https://www.institutfrancais-tunisie.com/focus-sur-programme-daide-la-publication#/.

Le formulaire en ligne doit être dûment rempli et accompagné des pièces demandées.

Le dépôt du dossier se fait exclusivement par courriel. Le dossier complet doit être envoyé à cette adresse : ines.toumi@institutfrancais-tunisie.com.

Tekiano avec IFT