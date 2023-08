TLScontact Tunisie certifiée “Great Place to Work®” pour la 3ème année consécutive

TLScontact Tunisie a été certifiée “Great Place to Work®” pour la 3ème année consécutive. Cette reconnaissance prestigieuse témoigne de l’engagement continu de l’entreprise à offrir un environnement de travail exceptionnel à ses employés.

La certification “Great Place to Work®” est décernée aux organisations qui répondent aux normes les plus élevées en matière de culture d’entreprise, de pratiques de ressources humaines et de satisfaction des employés.

TLScontact Tunisie a passé avec succès le processus d’évaluation rigoureux et a démontré son engagement dans une démarche d’excellence en termes de conditions et de milieu de travail, en favorisant l’innovation et l’épanouissement des équipes, et en fédérant les collaborateurs autour d’une culture d’entreprise axée sur l’écoute, le soutien et la valorisation de chaque talent.

“Nous sommes extrêmement fiers d’obtenir la certification « Great Place to Work® » pour la troisième année consécutive en Tunisie » a déclaré M. Bassem Missaoui, Responsable de Zone Afrique du Nord & de l’Ouest de TLScontact. Chez TLScontact, nous savons que nos employés sont notre force et notre atout le plus précieux. Cette certification est une très belle reconnaissance de nos efforts continus pour créer un environnement de travail dynamique et stimulant. C’est aussi un gage de confiance pour nos partenaires et nos clients. »

TLScontact Tunisie s’efforcera toujours de maintenir un très haut niveau de satisfaction et de fidélité de ses employés et d’être encore plus performante et innovante pour renforcer sa position en tant qu’employeur de choix et leader dans son domaine.

« Nous tenons à féliciter et à remercier chaleureusement nos collaborateurs tunisiens sans qui cela n’aurait pas été possible. Ils ont toujours fait preuve de passion, d’engagement et d’expertise au service des clients. Cette certification est la leur. » ajoute Ludovic Bernard-Manusset, Responsable pays de TLScontact Tunisie.

Un nouveau cap atteint avec 47 pays certifiés “Great Place to Work®” sur un total de 49 pays éligibles, et un taux de participation record

Le groupe TLScontact a été certifié “Great Place to Work®” dans 47 pays cette année, représentant 96% de ses effectifs, à savoir : l’Afrique du Sud, l’Albanie, l’Algérie, l’Allemagne, l’Arménie, la Belgique, la Biélorussie, la Bosnie, le Cameroun, la Chine, le Danemark, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Espagne, la France, le Gabon, le Ghana, la Grèce, l’Indonésie, l’Irlande, l’Italie, la Jordanie, le Kazakhstan, le Kenya, le Kosovo, le Liban, la Lituanie, la Macédoine du Nord, le Madagascar, le Maroc, le Nigeria, l’Ouganda, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, le Rwanda, le Sénégal, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Thaïlande, la Tunisie, la Turquie, le Vietnam.

L’année 2023 a été véritablement exceptionnelle pour TLScontact, qui a également atteint un taux de participation record de 93 %.

Ces résultats illustrent davantage la culture positive et inclusive de l’entreprise, qui promeut la confiance mutuelle, le respect, la fierté du travail accompli et un esprit d’équipe solide pour réussir sur le plan individuel et collectif.