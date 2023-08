Amel Bel Haj Moussa inaugure l’espace El-Aman d’accueil, d’écoute et d’orientation des femmes victimes de violences

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Amel Bel Haj Moussa a inauguré, lundi à Tunis, l’espace El-Aman d’accueil, d’écoute et d’orientation des femmes victimes de violences.

La ministre a souligné, dans une déclaration à la presse, que ce centre est destiné à l’accueil des femmes et des enfants maltraités en veillant à garantir la protection de la vie privée et des données personnelles des victimes.

Les femmes victimes de violence orientées vers cet établissement pourront non seulement bénéficier d’une assistance psychologique mais également de conseils juridiques, outre l’autonomisation économique de celles qui remplissent les conditions du programme “Samida” qui vise à soutenir l’emploi des femmes victimes de violence conjugale et à favoriser leur insertion sur le marché du travail.

La ministre de la femme a déclaré que son département s’emploiera à généraliser ce genre d’espaces dans tous les gouvernorats pour autonomiser les femmes victimes de violence économiquement et socialement, en leur permettant à développer leurs capacités et leurs compétences pour les aider à faire face aux charges économiques et sociales auxquelles elles sont confrontées.

Elle a fait savoir que le nombre de centres El-Aman d’accueil, d’écoute et d’orientation des femmes victimes de violences est passé d’un seul centre en 2021 à 11 centres actuellement, avec une capacité d’accueil d’environ 180 lits.